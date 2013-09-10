Украинским предпринимателям будут сообщать о регистрации через СМС

В частности, рассылка будет касаться госрегистрации юридических и физических лиц – предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«Мы сегодня рассматриваем возможность смс-рассылки сообщений о состоянии рассмотрения заявлений. До конца года мы планируем отработать этот вопрос, а со следующего года введем, чтобы гражданам было удобно», - сказал Ворона.

Пресс-служба также напомнила, что граждане уже могут воспользоваться услугой предварительной записи на прием в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния во всех регионах Украины. По данным Укргосреестра, этим сервисом уже воспользовались почти 7 тыс. украинцев.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время возможность предварительной записи на прием через интернет будет доступна во всех отделах госрегистрации прав на недвижимое имущество и отделах госрегистрации юридических и физических лиц-предпринимателей в каждом регионе Украины .

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября граждане Украины смогут зарегистрировать недвижимость через отделения «Укрпочты», число которых планируется увеличить в 7 раз – до 14 тыс.

По данным Укргосреестра, помимо регистрации недвижимости, первоочередным перечнем услуг, которые будут предоставляться совместно с почтовым оператором, станут проставление апостиля на официальных документах, государственная регистрация юридического лица и физического лица, имеющего намерение стать предпринимателем, государственная регистрация изменений в учредительные документы юридического лица и пр.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.