СМИ: На Донетчине у погибшего в ДТП милиционера исчезла почка (видео)
На Донетчине родители погибшего милиционера, чтобы доказать следствию, что их сын, погибший в аварии, был трезв, инициировали эксгумацию.
Эта процедура обнаружила, что в теле не хватает органов, и подтвердила - эксперты предоставили следствию заведомо ложную информацию, сообщает ТСН.
"На работе они не могли пить алкоголь, ибо были очень ответственными" , - говорит мать погибшего Наталья Караман, хотя по документам, содержание алкоголя в крови равнялось не менее бутылки водки. Чтобы опровергнуть клевету, родители согласились на эксгумацию.
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Следователи вскоре выяснили, что анализы , которые доказывали , что погибшие сержанты были пьяными , настоящие, но принадлежат - один - пожилому мужчине, другой - женщине. Почему произошла подмена, донецкие судмедескперты не комментируют. Милиция надеется выяснить это в рамках открытого уголовного производства.
Между тем, эксгумация выявила еще одну неожиданность для родных - в теле погибшего водителя не хватало почки. Однако продажу почки для трансплантации в милиции исключают, потому тела погибших рассекали тогда, когда все органы были уже недееспособными.
Таким образом, правоохранители уверяют, что почку никто не крал - ее просто использовали для многочисленных анализов.