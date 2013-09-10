СМИ: На Донетчине у погибшего в ДТП милиционера исчезла почка (видео)

Эта процедура обнаружила, что в теле не хватает органов, и подтвердила - эксперты предоставили следствию заведомо ложную информацию, сообщает ТСН.

"На работе они не могли пить алкоголь, ибо были очень ответственными" , - говорит мать погибшего Наталья Караман, хотя по документам, содержание алкоголя в крови равнялось не менее бутылки водки. Чтобы опровергнуть клевету, родители согласились на эксгумацию.

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Следователи вскоре выяснили, что анализы , которые доказывали , что погибшие сержанты были пьяными , настоящие, но принадлежат - один - пожилому мужчине, другой - женщине. Почему произошла подмена, донецкие судмедескперты не комментируют. Милиция надеется выяснить это в рамках открытого уголовного производства.

Между тем, эксгумация выявила еще одну неожиданность для родных - в теле погибшего водителя не хватало почки. Однако продажу почки для трансплантации в милиции исключают, потому тела погибших рассекали тогда, когда все органы были уже недееспособными.

Таким образом, правоохранители уверяют, что почку никто не крал - ее просто использовали для многочисленных анализов.