В Кировоградской области из-за взрыва газа пострадали три человека
10:09, 07 сентября 2013Общество
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В с. Плетеный Ташлык Маловысковского района Кировоградской области в двухэтажном жилом доме на 16 квартир, в квартире на первом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси из газового баллона.
В результате взрыва пострадали 3 человека / Фото : novyny.lviv.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадали 3 человека, которые госпитализированы в больницу.
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Кроме того, повреждены входные двери и оконные рамы 8 квартир, разрушена межквартирная перегородка на площади 15 кв. м, 8 жителей поврежденных квартир временно отселены к родственникам.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Кировоградской области.
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