В Кировоградской области из-за взрыва газа пострадали три человека

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва пострадали 3 человека, которые госпитализированы в больницу.

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Кроме того, повреждены входные двери и оконные рамы 8 квартир, разрушена межквартирная перегородка на площади 15 кв. м, 8 жителей поврежденных квартир временно отселены к родственникам.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Кировоградской области.