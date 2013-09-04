Присяжнюк пообещал развивать прямой сбыт сельхозпродукции через ОРСП

Это свидетельствует о том, что ОРСП доказали свою эффективность и экономность, считает министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Оптовые рынки сельхозпродукции уже приобрели большую популярность среди потребителей и сельхозпроизводителей. И это очевидно. Ведь, покупая здесь продовольствие без посредников, можно значительно сэкономить. Особенно это касается овощей, хороший урожай которых собирают в Украине. Так, в среднем стоимость овощей борщового набора на ОРСП на 38% ниже, чем в сетях супермаркетов», − отметил он.

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Присяжнюк добавил, что, например, на львовском «Шуваре» овощи дешевле магазинных на 50%, на киевском «Столичном» − на 40%, а на донецком «Господар» − 26%. Также министр рассказал, что в сентябре в Украине откроется еще один оптовый рынок сельхозпродукции − «Азовский» в Мариуполе.

«Такая разница объясняется очень просто − на ОРСП нет посредников. Кроме того, здесь мелкотоварные производители не переплачивают за услуги рынка и могут сохранять свою продукцию в высокотехнологичных хранилищах. Поэтому государство продолжит развивать этот канал сбыта. В этом месяце мы планируем открыть еще один такой рынок в Мариуполе. ОРСП «Азовский» пополнит тройку ведущих оптовых рынков Украины», − подчеркнул Присяжнюк.