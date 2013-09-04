В Умань уже прибыло почти 26 тысяч хасидов из 15 стран мира

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, по состоянию на 4 сентября в город приехали более 25,9 тыс. хасидов из 15 стран мира, среди них 2444 ребенка и 15 женщин. Больше всего паломников из Государства Израиль, а также Германии, Франции и США. Также есть паломники из ЮАР, Канады, Италии, Великобритании, Индии Швейцарии, Чехии, Бельгии, Киргизстана, Российской Федерации и Испании. Паломники в Умань будут прибывать до 16 часов 4 сентября. Прибывают паломники в Умань, в основном, на автобусах из международных аэропортов ”Борисполь”, Одессы и Винницы.

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Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам, на празднование иудейского Нового года в Умань съедутся более 25 тыс. паломников из более чем 20 стран мира. А уже с 7 сентября паломники начнут отбывать из Умани.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, председатель Черкасской ОГА Сергей Тулуб на совещании 3 сентября заявил, что нынешняя организация приема хасидов проходит на качественно новом уровне. Представитель Международного Благотворительного Фонда им. Рабби Нахмана Шимон Бускила от имени паломников поблагодарил областную власть за помощь приезжим хасидам.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников, близких к официальным, сегодня утром в Умань на авто в сопровождении охраны приехали президент Евроазиатского еврейского конгресса, миллиардер Александр Машкевич и предприниматель, президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович. Они приехали в Умань, чтобы помолиться на могиле Рабби Нахмана.

Как сообщал УНИАН, в этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества. Массовое паломничество к могиле Цадика Нахмана началось в 1988 году. Тогда на молебен прибыли 200 брацлавських хасидов.