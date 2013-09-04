Китай может взять под контроль крупнейшее газовое месторождение Туркменистана

Соответствующее соглашение между госконцерном "Туркменгаз" и Государственным банком развития Китая было подписано в Ашхабаде по итогам переговоров президента Гурбангулы Бердымухамедова и председателя КНР Си Цзиньпина.

Размер кредита не разглашается, отмечает РИА Новости.

Всего по итогам туркмено-китайских переговоров подписано 13 документов. По словам Бердымухамедова, сотрудничество стран вышло на "уровень стратегического партнерства", и в ближайшее время в КНР по действующему газопроводу Туркменистан-Китай будет поставляться около 40 миллиардов кубометров газа в год.

В свою очередь глава КНР отметил, что сотрудничество направлено на далекую перспективу. "Туркменистан - крупный производитель и экспортер природного газа, а Китай имеет стабильный и обширный рынок потребления. Обе стороны полны решимости ускорить строительство третьей нитки газопровода Китай - Центральная Азия и начать строительство четвертой, а также на высоком уровне организовать проект разработки месторождений на правобережье Амударьи, обустройства месторождения "Галкыныш", - сказал он.

Газовое месторождение "Галкыныш" (бывшее название Южный Елетен-Осман), по оценке британской компании Gaffney, Cline & Associates, располагает запасами в объеме более 26,2 триллиона кубометров газа, что выводит его на второе место в мире после месторождения Южный Парс (Иран и Катар). Пуск первой очереди этого месторождения намечен на лето.