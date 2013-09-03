Хмельницкого мажора, сбившего на смерть человека, взяли под стражу

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение вынесла сегодня коллегия судей.

По теме: Хмельницкая прокуратура требует арестовать сына депутата, который сбил человека

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу областной прокуратуры на решение Хмельницкого горрайонного суда об избрании меры пресечения в виде залога 19-летнему сыну депутата облсовета Червонюку, который, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил человека.

В решении говорится, что ”цель содержания под стражей по данному делу является способом предотвращения подозреваемому скрыться от досудебного расследования, совершать другие уголовные правонарушения и незаконно влиять на свидетелей в этом уголовном производстве”.

Под стражей Червонюка будут содержать до 19 октября 2013 года включительно.

В зале суда Червонюк признал себя виновным в смерти хмельничанина Олега Крушельницкого, которого сбил на своем автомобиле. Также подозреваемый попросил прощения у родителей погибшего за содеянное.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком 20 августа около 23.30 19-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, 26-летнего местного жителя. Последний в результате ДТП получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Начальник Хмельницкого горотдела милиции Василий Птащук сообщил, что водитель внедорожника Червонюк управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

После совершения ДТП водитель внедорожника лег в областную больницу. Прокуратура Хмельницкого сейчас проверяет законность его пребывания на стационарном лечении.

29 августа Хмельницкий горрайонный суд принял решение отпустить Червонюка под залог в 70 тыс. грн.

Справка УНИАН. Дмитрий Червонюк, который находился за рулем автомобиля Toyota, является сыном депутата Хмельницкого областного совета шестого созыва, президента Ассоциации частных предпринимателей “Эдельвейс” Галины Червонюк и депутата Хмельницкого областного совета пятого созыва, владельца Ривненского льнокомбината Олега Червонюка.