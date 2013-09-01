СМИ: Сотни "аппаратчиков" МВД получили фальшивый статус участника боевых действий

Как сообщает ZN.UA, среди них числятся министры МВД Юрий Кравченко, Юрий Смирнов и Николай Билоконь, заместители министра Николай Любар, Александр Миленин, Геннадий Москаль и Александр Новиков, начальник главного штаба МВД Виктор Зубчук, руководитель министерского аппарата Александр Харламов, глава Хозяйственного управления министерства Владимир Подзигун.

А также руководитель Центра культуры и искусств МВД, ректор Национального университета внутренних дел, начальник Центра общественных связей Аппарата Министра, завотделом еженедельника "Именем Закона" и многие другие.

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"Схема получения статуса была предельна проста. Два раза в год руководство ООН обязательно проводит так называемые медальные парады. Это торжественное мероприятие, на котором члены миссии награждаются медалью ООН "На службе мира". На этих мероприятиях должны присутствовать руководители подразделений миссии и представители руководителей ведомств, отправивших свои подразделения. Таким образом, в МВД формировалась делегация, которая направлялась с однодневным визитом в Косово для поднятия боевого духа и награждения своих подчиненных", - утверждает обозреватель Максим Шпаченко.

В состав делегации, утверждаемый первыми лицами министерства, попадали генералы, полковники, младший офицерский состав и даже журналисты. Прибыв на один день в Косово, они принимали участие в награждении и возвращались в Киев.

А потом ставили свою подпись под типовым рапортом с просьбой рассмотреть вопрос о признании его участником боевых действий "в связи с тем, что такого-то числа я находился в служебной командировке в составе Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово".

При этом к рапорту прилагалась типовая справка о том, что офицер такой-то "привлекался к проведению специальных операций по перекрытию контрабандных путей провоза огнестрельного оружия и наркотиков на территорию Косово и их изъятию, а также к операциям по конвоированию взрывоопасных предметов".

Командир подразделения И.Касьян, давая показания в прокуратуре, признал, что эти справки подписывались "поскольку было прямое указание из министерства", а готовились они "для того чтобы в дальнейшем представители МВД на их основании получили статус участника боевых действий".

Как известно, обладателям этого статуса, по украинскому законодательству, полагается целый ряд льгот - от бесплатных путевок в санатории до 75-процентной скидки на оплату коммунальных услуг.