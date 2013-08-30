Приговор Титушко, Приходько и Пшуку огласят 2 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласила следственный судья Лариса Радуцкая.

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“Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 2 сентября в 9.00”, - сказала она

Перед этим Титушко, Пшук и Приходько и Сницарчук и Содель в зале судебного заседания подписали мировое соглашение, по условиям которого Титушко, Приходько и Пшук в присутствии телекамер публично извинились перед потерпевшими за совершенные в отношении них противоправные действия.

Как отмечается в тексте извинения, каждый из обвиняемых заявил, что полностью признает свою вину и искренне извиняется перед Сницарчук и Соделем за совершение в отношении них противоправных действий, а также перед журналистами, которых возмутило их неподобающее поведение.

Кроме того, обвиняемые обязались в будущем не совершать противоправных действий в отношении журналистов и, обращаясь к другим молодым людям, которые имеют спортивные навыки, призвали их не использовать свои способности в противоправных целях.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинение еще троим: Приходько, Андрею Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.