В Умань уже приехали более тысячи хасидов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в Умани образована рабочая группа в составе членов Уманского горисполкома, райгосадминистрации и правоохранительных структур для оперативного решения вопросов по приему паломников-хасидов. Также согласованы схемы размещения временных пунктов питания, палаточных городков, временного мобильного пункта медицинского обслуживания, согласованы графики вывоза мусора и прочее.

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Председатель рабочей группы, заместитель городского головы Умани Петр Паевский отметил, что успешное решение всех вопросов, в частности, регистрации, поселения, питания, а также тесное сотрудничество с Международным Благотворительным Фондом имени рабби Нахмана правоохранительных органов, позволит создать надлежащие условия для пребывания паломников, обеспечить права жителей города и дополнительные поступления в городской бюджет.

Как сообщал УНИАН, на празднование 5774 еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умань ожидается приезд около 25 тыс. паломников из 24 стран мира. В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана здесь встретили почти 23 тысячи паломников из 24 стран мира.

Во время паломничества охрану общественного порядка в Умани будут обеспечивать свыше 400 милиционеров. В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября.

Справка УНИАН. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавського (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.