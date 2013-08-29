Вступление в Таможенный Союз поддерживают всего 12% киевлян

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного общественной инициативой «Евронаступ» совместно с Центром внешнеполитических исследований ОПАД.

Согласно результатам опроса, 12% киевлян поддерживают вступление Украины в Таможенный союз и интеграцию с Россией, 9% считают, что Украине нужно сохранить текущее положение вещей, и не сближаться ни с ЕС, ни с ТС. Еще 6% не определились со своей позицией относительно внешнеполитического курса Украины.

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Авторы исследования отмечают, что самый высокий процент поддержки интеграции в ЕС у людей в возрасте до 35 лет – 88% общего их количества. Наименее благосклонно к евроинтеграции относятся пенсионеры – из них 60% поддержали ассоциацию с ЕС.

Среди представителей разных профессий больше всего европейский курс поддерживают студенты – 90% общего числа опрошенных представителей этой категории, далее - частные предприниматели – 81% и офисные работники – 78%.

*** Опрос проводился с 19 по 23 августа, было опрошено 900 жителей г. Киева в возрасте старше 18 лет методом личного формализованного интервью согласно опроснику. Статистическая погрешность составляет не более 3%.