Суд оправдал директора стадиона, который набросился с кулаками на журналиста

Апелляционный суд Донецкой области сегодня, 27 августа, отменил решение Киевского районного суда Донецка от 13 июня 2013 года о признании директора регионального спорткомплекса «Олимпийский» Геннадия Калищука виновным в избиении журналиста Игоря Ткаченко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила адвокат пострадавшего журналиста Татьяна Иванова.

Она напомнила, что инцидент с избиением журналиста произошел еще в 2008 году и в ходе длительных судебных разбирательств сначала суд первой инстанции признал Калищука виновным в совершении преступления – нанесении легких телесных повреждений Ткаченко и оштрафовал, но Апелляционный суд затем отменил приговор и отправил дело в суд первой инстанции на пересмотр.

13 июня 2013 года суд первой инстанции рассмотрел дело заново и опять признал виновным Калищука, освободив его при этом от наказания (выплаты штрафа в размере 1700 грн), так как закончился срок привлечения к ответственности (в связи с истечением срока давности).

«То есть, у Калищука появилась судимость, он был признан виновным, но освобожден от отбывания наказания», - уточнила адвокат.

При этом она пояснила, что сегодня же Апелляционный суд опять отменил этот приговор, но направил уже не в суд первой инстанции на пересмотр, а отправил на дополнительное расследование в милицию.

По мнению Ивановой, такой ход в суде обусловлен только тем, чтобы избавить Калищука от судимости. «Конец здесь простой и понятный. Сегодня в суд первой инстанции не направили по одной только причине - Калищуку никак нельзя иметь судимость и поэтому это дело надо было отправить следствию. Следователям теперь ничего не надо будет делать, теперь они вынесут постановление о закрытии дела в связи с окончанием срока привлечения к ответственности, и все. Это все по закону. А так как дело уже не попадает опять в суд, то у Калищука – нет судимости», - объяснила адвокат.

В то же время она отметила, что журналист будет подавать кассационную жалобу на сегодняшнее судебное решение. «Теперь мы будем подавать кассацию, и будем надеяться на отмену этой апелляции. Кассация будет рассматриваться в Высшем специализированном суде Киева», - заключила адвокат Иванова.

Как сообщал УНИАН, директор Донецкого РСК «Олимпийский» Геннадий Калищук 15 марта 2008 года, во время матча «Шахтёр – Металлист» набросился на фотокорреспондента информационного агентства «Укринформ» Игоря Ткаченко, запретив фотографировать президента ФК «Шахтёр» Рината Ахметова, находящегося в VIP-ложе. Ткаченко подал на Калищука в суд.