Губернатор инициирует отставку директора стадиона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

А. Шишацкий отметил, что ему известно из заявлений журналистов о том, что в минувшую субботу по утверждению корреспондента издания «Ура-Информ-Донбасс» Елены Панкратовой, Калищук препятствовал прохождению журналиста на торжественную церемонию открытия спорткомплекса после реконструкции, грубо оскорбляя и выталкивая ее из здания.

«Я уже дал команду, и сегодня даже на аппаратном совещании говорил - готовить соответствующие документы. Я буду инициировать официально перед областным советом, в собственность которого входит РСК «Олимпийский», расторжение контракта с гендиректором РСК «Олимпийский» Калищуком. Этот документ сегодня уйдет в облсовет», - сказал губернатор.

Он также добавил, что в связи с этим управление по делам физической культуры и спорта областной госадминистрации «не будет ходатайствовать» о продлении контракта с Калищуком, срок которого истекает в июле текущего года.

«Я как губернатор буду инициировать. Но и как депутат облсовета я тоже могу выйти и поддержать отставку», - подчеркнул Шишацкий.

Журналисты одобрительно отнеслись к позиции губернатора и поблагодарили за его инициативу, отметив, что в случае нерешения этой проблемы с отставкой Калищука были «готовы объявить бойкот Чемпионату мира по легкой атлетике среди юношей», который пройдет в Донецке на стадионе «Олимпийский" с 10 по 14 июня.