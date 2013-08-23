"Троянский конь" по-одесски: воры "обчистили" склад, спрятавшись в коробках

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Одесской области, случай, который произошел на одном из складов рынка, поразил даже опытных оперативников.

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В частности, на территории одного из складских предприятий промтоварного рынка «7-й километр» сотрудники милиции и службы безопасности данной базы задержали группу злоумышленников, которые разработали оригинальную схему похищения товарно-материальных ценностей. Чтобы попасть внутрь склада, воры заранее, под видом предпринимателей, официально арендовали у администрации отдельную ячейку, якобы для хранения товара.

Накануне днем они завезли на хранение 40 картонных коробок с товаром. Однако, о том, что они были пустыми, никто из работников склада даже не догадывался. Полными были только два больших короба — внутри прятались воры.

После окончания рабочего дня, когда сотрудники покинули помещение, двое злоумышленников вылезли из коробок и принялись похищать товар из соседних ячеек, принадлежащий другим коммерсантам. Упаковав свои пустые коробки кожаными женскими сумками и обувью, воры вновь спрятались в коробах — покинуть склад они должны были таким же образом, как и попали в него.

Однако утром, при попытке вывезти со склада похищенное, все участники незаконного действа были задержаны на «горячем». Двоих злоумышленников (граждан одной из стран Азии) милиционеры извлекли из коробов. Задержаны также их сообщники – 6 граждан Украины.

Товарно-материальные ценности возвращены законным владельцам. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Наказание за данный вид преступления предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.