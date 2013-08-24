Задержанный за стрельбу не думал, что от травматики будут серьезные раны

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, сотрудники Киевского райотдела милиции Одессы на этой неделе задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений жителю города.

«В Киевский райотдел милиции ночью из городской больницы поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с Адмиральского проспекта доставлен 22-летний одессит с огнестрельным ранением в область живота», - сообщили в управлении.

Пострадавший рассказал, что ночью он со своим товарищем и девушкой шли по Адмиральскому проспекту. На улице они столкнулись с компанией из 4 парней, с которыми у них возникла словесная перепалка, переросшая в конфликт — парни вели себя агрессивно, что привело к драке.

В ходе драки один из нападавших выхватил пистолет, заряженный патронами травматического действия, и несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего и его товарища. В результате пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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В ходе следствия личность правонарушителя была установлена, им оказался 37-летний одессит.

«Прежде чем задержать злоумышленника и сообщить ему о подозрении, необходимо было провести ряд экспертиз, опознания и другие мероприятия, направленные на установление его причастности к совершению этого преступления. Только собрав достаточное количество доказательств, подозреваемого задержали. Рассказывая о том, что произошло, мужчина сознался в содеянном. При этом он убеждал правоохранителей, что защищался и не думал о том, что, выстрелив из пистолета травматическими пулями, причинит какие-то серьезные телесные повреждения», - рассказал начальник Киевского райотдела милиции подполковник Владислав Гайваненко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 28 июля неизвестный на улице ранил двоих человек из пистолета. ЧП произошло в Киевском районе – на Адмиральском проспекте. Потерпевшие были госпитализированы: у одного – ранение ноги и плеча, другому пули попали в туловище.