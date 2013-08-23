Азаров обещает проконтролировать разработку нового образца водительских прав

Как сообщает Правительственный портал, об этом премьер написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

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"Этот вопрос будет обязательно взят на контроль. Откровенно говоря, я небольшой сторонник постоянных изменений документов, удостоверяющих личность", - подчеркнул Азаров.

По его словам, необходима хорошая, грамотная, консервативная система: «Нельзя каждый раз, как только появляются какие-то документы, менять эту систему. Она задевает интересы миллионов людей».

В июле 2013 г. в Украине была прекращена выдача водительских прав нового образца со встроенным чипом, о введении которых представители ГАИ заявляли весной 2013 году.

На днях в ГАИ сообщили, что ведомство готовит эскизы нового образца водительского удостоверения, в котором будет содержаться биометрическая информация.