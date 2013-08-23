Азаров: Выбор независимости 22 года назад был абсолютно правильным

"Поздравляю всех с наступающим праздником - Днем независимости! Хотел бы несколько слов сказать по этому поводу. Для чего государства страны добивается политической независимости? Прежде всего для того, чтобы проводить самостоятельно экономическую политику и добиваться создания условий для роста благосостояния своих людей, то есть независимость реальная должна обеспечить возможность проведения такой политики", - сказал Азаров.

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По его мнению, если страна развивается, а благосостояние людей улучшается, то это важный показатель того, что обретение независимости позволило это сделать.

"К большому сожалению, на разных этапах нашего развития не всегда нам удавалось обеспечивать рост благосостояния людей, были и трудные периоды. Но, по большому счету, оглядываясь назад на эти 22 года, мы видим, что тот выбор, который сделал народ, был абсолютно правильным",- подчеркнул Азаров.