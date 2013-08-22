Начальник днепропетровской милиции: на ходу - только 27% служебных авто

Об этом он сообщил сегодня, 22 августа, в своем выступлении на заседании коллегии облгосадминистрации.

По его словам, на сегодняшний день профинансировано только 36% (около 4,5 млн грн) мероприятий по борьбе с преступностью из запланированных местными программами 11,8 млн грн.

Генерал отметил, что из фактической суммы почти 3 млн грн выделено из бюджета Кривого Рога и более 1 млн грн – Днепропетровска. В то же время, на протяжении последних 3-х лет не выделялись средства на финансирование местных программ в г. Желтые Воды, Солонянском и Софиевском районах. Аналогичная ситуация, но на протяжении 2 лет, наблюдается в Першотравенском и Апостоловском районах, отметил Бабенко.

«Именно отсутствие надлежащего финансирования не всегда позволяет органам внутренних дел выйти на надлежащий уровень эффективного противостояния преступности», - отметил начальник ГУ МВД.

По словам Бабенко, подавляющее большинство из 22 изоляторов временного содержания (ИВС), которые функционируют на территории области, построены в советское время и не удовлетворяют европейским нормам и стандартам, в первую очередь из-за несоответствия полезной площади на одно задержанное лицо, отсутствие дезкамер и прочее. Из 65 комнат для задержанных и доставленных нуждаются в ремонте 31.

Генерал отметил, что для проведения реконструкции и капитальных ремонтов ИВС необходимо около 18,5 млн грн, комнат для задержанных – почти 2,2 млн. грн.

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По словам Бабенко, средства из местных бюджетов на проведение ремонтных работ в названных заведениях ни в прошлом, ни в текущем году не выделялись.

«В этих условиях мы не имеем возможности даже на 3 часа изолировать дебошира от семьи, которая страдает от насилия», - отметил он.

Начальник ГУ МВД в Днепропетровской области также сообщил, что органы внутренних дел укомплектованы служебными автомобилями только на 87%, подлежат списанию почти 60% транспортных средств. Фактически, только 27% из них пригодны для эксплуатации.