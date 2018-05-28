История обесцененных сбережений: как это было

Своим обещанием вернуть обесцененные сбережения в течение двух лет госпожа Тимошенко спровоцировала горячие дискуссии. В то же время людей, которые что-то понимают в истории этой проблемы, не так много, а тех, кто точно знает, как развивались события вокруг вкладов граждан во время распада СССР, вообще единицы.

...Все начиналось в далеком 1922 году, когда Совет Народных Комиссаров принял решение возобновить при Госбанке СССР систему сберегательных касс, которая существовала еще со времен царской России. Сначала главной целью привлечения сбережений граждан было кредитование промышленности и торговли на коммерческих условиях. Позже советское правительство внедрило практику, когда все средства граждан, дополнительно привлеченные на протяжении года в виде вкладов, изымались из Госбанка и централизовано направлялись на финансирование инвестиционных проектов, связанных со строительством народнохозяйственных объектов общесоюзного значения. Ежегодно при утверждении Государственного бюджета СССР на следующий год в закрытой статье закона о госбюджете определялась общая сумма средств, сформированных за счет сбережений граждан, которая должна была быть изъята из Госбанка СССР и перечислена в Министерство финансов в виде доходов Государственного бюджета. Этой же статьей определялся перечень проектов, которые финансируются за счет этих средств.

В 1987 году прошла реформа банковской системы, во время которой на базе системы сберегательных касс Госбанка СССР был создан специализированный Сберегательный банк СССР с соответствующими республиканскими управлениями, которыми были открыты корсчета в учреждениях республиканских управлений Госбанка СССР. На баланс Сбербанка были переданы обязательства по всем вкладам сберегательных касс Госбанка. При этом средства, которые ежегодно десятилетиями изымались в госбюджет, были оформлены в виде обязательств Госбанка перед Сбербанком.

Деятельность Сбербанка СССР принципиально ничем не отличалась от деятельности сберегательных касс Госбанка. Кредитованием этот банк фактически не занимался, потому практика изъятия средств, привлеченных на сберегательные вклады, с целью финансирования статей Государственного бюджета, продолжилась и после 1987 года. Ежегодно все дополнительно привлеченные средства за исключением определенных лимитов, которые оставались в сети касс Сбербанка (так называемых средств “оборотных касс”) по состоянию на 1 января текущего года, перечислялись с корсчетов республиканских управлений на корсчет Сбербанка в Госбанке СССР. Потом все эти средства перечислялись на счета Министерства финансов СССР в виде доходов Государственного бюджета СССР. Эти средства также оформлялись в виде дополнительных обязательств Госбанка перед Сбербанком.

В конце 1991 года Советский Союз как субъект международного права прекратил свое существование, но система Сбербанка СССР еще существовала, и потому, как и в предыдущие годы, украинское республиканское управление Сбербанка осуществило свой очередной перевод. Во время переговоров между Россией и республиками бывшего Советского Союза, которые проводились в 1992 году, выяснилось, что Россия как правопреемник СССР категорически отказывается от выполнения любых обязательств не только относительно вкладов Сбербанка СССР, но и относительно страховых взносов Госстраха СССР, облигаций Государственной целевой беспроцентной ссуды 1990 года, облигаций Государственной внутренней выигрышной ссуды 1982 года, государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка. Логика российского руководства заключалась в том, что средства, которые привлекались в системе сберегательных касс Госбанка СССР, а затем в Сбербанке СССР, направлялись на финансирование Государственного бюджета СССР, в том числе и на реализацию инвестиционных проектов на территории бывших республик, которые стали независимыми государствами, а потому и обязательства перед своими гражданами они должны выполнять самостоятельно.

В этих условиях Сбербанк Украины, созданный в 1992 роке на базе украинского республиканского управления Сбербанка СССР, был вынужден все сбережения, которые были на счетах граждан по состоянию на 1 января 1992 года (таких счетов бывшего Сбербанка СССР около 53 миллионов) вынести на отдельный внебалансовый счет, имея в виду, что их судьбу должно решить украинское правительство.

21 ноября 1996 года наши народные депутаты приняли Закон Украины “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины”, которым установили, что сбережения возобновляются в соотношении 1 рубль сбережений на 1,05 гривны по состоянию на 1 октября 1996 года. Данным самым законом была определена общая сумма компенсации сбережений, которая гарантируется государством – на 1 октября 1996 года она составляла 131,96 млрд. грн., и установлено, что последующая компенсационная индексация сбережений граждан осуществляется при выдаче вкладов, страховых взносов, погашении ценных бумаг в соответствии с индексом инфляции. Но не были бы наши избранники народными депутатами Украины, если бы сказав “а”, они довольно скоро фактически не отказались бы от этих государственных обязательств. 23 января 1997 года был принят Закон Украины “О структуре государственного внутреннего долга Украины по состоянию на 1 января 1996 года и предельного размера государственного внутреннего долга Украины на 1996 и 1997 годы”, в котором обязательства относительно этих сбережений не были отображены.

Если желание реально решить проблему обесцененных сбережений еще сохранилось, начинать надо с максимально сложной работы по созданию единого общегосударственного реестра пострадавших вкладчиков. Необходимо будет документально оформить обязательства относительно возвращения обесцененных сбережений с каждым гражданином, учитывая, что большинство из них – это люди преклонных и очень преклонных лет. И только после этого можно будет вести ответственный разговор о размере государственного долга по этим обесцененными сбережениям и говорить о сроках его погашения.

Борис Кушнирук, экономист

P.S. Личная благодарность бывшему Председателю Сбербанка Украины господину Андрею Колесникову за некоторые интересные подробности истории возникновения проблемы обесцененных вкладов.