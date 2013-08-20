Тройное убийство на Николаевщине: милиция подозревает одну из пострадавших

Сотрудники управления министерства внутренних дел Украины в Николаевской области объявили о подозрении в совершении 10 августа тройного убийства женщине, которая в ночь убийства была обнаружена на месте преступления с тяжкими телесными повреждениями - сестре одной из убитых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 20 августа, журналистам сообщил начальник УМВД в Николаевской области Юрий Седнев.

"На сегодняшний момент следственным управлением области объявлено о подозрении в совершении преступления... гражданке, которая находилась там во время совершения преступления", - сказал Седнев.

По его словам, основанием для подозрения этой женщины стал осмотр места происшествия, проведение экспертиз и показания свидетелей.

Милиция подозревает, что 46-летния женщина в результате психического расстройства после затяжной депрессии под утро, когда родственники спали, убила свою сестру, ее мужа и дочь, пыталась убить 8-летнего внука сестры, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.

"Установлены орудия преступления - это кухонные ножи, которые находились по месту жительства. Они были все выявлены, на них обнаружены молекулярно-генетические остатки как потерпевших, так и нашей подозреваемой", - сказал Седнев.

По его словам, в рамках расследования, назначено более 40 экспертиз.

По словам начальника УМВД, подозреваемая рассказала, что ею руководил голос, который рассказывал что делать, а потом приказал убить себя. Этим и объясняются тяжкие повреждения подозреваемой.

Седнев заявил, что подозреваемой будет назначена психиатрическая экспертиза после того, как ее выпишут из больницы, где она сейчас находится под конвоем.

Ранее подозреваемая работала медсестрой, в депрессию впала после того, как взяла кредит и не смогла его погасить. Сумма ее долга составляет около 18 тыс. гривен.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции Николаевской области позвонила женщина и заявила, что, придя домой к своим родственникам, она обнаружила тела трех членов семьи без признаков жизни. Кроме них в доме были обнаружены еще два человека с телесными повреждениями, один из которых - 8-летний ребенок.

Следственным управлением УМВД в области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.