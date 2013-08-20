Милиция возбудила дело по факту страшной аварии на Хмельнитчине

Следственное управление УМВД Украины в Хмельницкой области начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) по факту ДТП, в котором погибли девять человек.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ (самосвал-тягач) выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Volkswagen».

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 4-х часов утра, поблизости с. Порохня Волочиского района Хмельницкой области, на 209-м километре автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка произошло столкновение грузового автомобиля ”МАЗ” с микроавтобусом ”Volkswagen”.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров погибли.