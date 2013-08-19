На трассе Запорожье-Донецк горел бензовоз с 38 тоннами дизтоплива

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, сообщение о происшествии на «101» поступило сегодня, 19 августа, около 5 утра от водителя транспортного средства.

«На 24-м километре трассы Запорожье -Донецк(Вольнянский район Запорожской области) водитель бензовоза «Volvo», в котором находилось 38 тонн дизтоплива, заметил возгорание задних колес и обратился в «101», - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

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«Что бы не допустить взрыва спасатели одновременно охлаждали цистерну и тушили огонь. Тактика была избрана верная – взрыва топлива удалось избежать. Возгорание ликвидировано», - сообщили в ГСЧС.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Официальных данных о том, что стало причиной возгорания бензовоза, на данный момент нет.