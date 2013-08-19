На Черниговщине из-за неудачного приземления погиб парашютист
10:33, 19 августа 2013Общество
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В Черниговской области в результате неудачного приземления погиб парашютист. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
Мужчина скончался в больнице
Трагедия произошла 17 августа на аэродроме Черниговского авиаспортклуба ОСОУ вблизи с. Прогресс Козелецкого района.
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При выполнении прыжков во время неудачного приземления с парашютом получил телесные повреждения житель г. Киева, 1982 года рождения. Пострадавшего доставили в Козелецкую районную больницу, где от полученных травм он умер.
Как сообщал УНИАН, рядом с селом Курортное, недалеко от Керчи, 47-летний мужчина попытался подняться на скалу, но поднявшись на 10 метров сорвался в ущелье и погиб.
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