СМИ: Мельника заподозрили в бегстве к лучшему другу во Францию

Петр Мельник, которого обвиняют во взяточничестве, воспользовался для транзита Беларусью и теперь может прятаться во Франции у друзей.

По теме: СМИ: Брат Мельника устроил целую автогонку, убегая от журналистов

Об этом сообщают Вести.

Экс-ректор пустился в бега с 8-го на 9 августа, избавившись от электронного браслета слежения за ним. Он находится в международном розыске.

Напомним, в СМИ появились документы, в которых подтверждается, что Мельник ночью 9 августа пересек границу с Беларусью. Якобы для того, чтобы пройти наших пограничников, воспользовался паспортом родного брата Александра. В то же время в госпогранслужбе опровергают, что их работники выпустили беглеца из страны: «Интернет как помойка, и там может появиться все что угодно. Там нет подтверждения, что документы настоящие».

«Во вторник его вызвали в милицию давать показания после побега Петра Владимировича. Он кинулся за паспортом, так как нужно было для милиции предъявить, а его нет, — говорит племянник Мельника Роман, который проживал с экс-ректором, пока тот был под домашним арестом. — Петр в Австрии? Вряд ли, я не слышал, чтобы там были у него друзья. Может быть, он во Франции. Я слышал, там живет его лучший друг Пискун (Святослав, экс-генпрокурор. — Авт.)».

В то же время переход границы может быть хитрым планом Мельника, чтобы сбить с пути сыщиков. Источник в МВД сказал, что люди, поддерживающие Мельника, размещают в интернет-СМИ дезинформацию, чтобы запутать следствие. А на самом деле, скорее всего, Мельник находится в Украине.

«Такое в практике уже бывало, когда беглец якобы ненароком «засветится» на границе и вскоре незаметно возвращается обратно домой, — считает детектив и экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью в МВД Александр Тараксеев. — В то же время все силы милиция бросала на поиски его в той стране, где он якобы остался, а беглец спокойно отсиживается где-нибудь в деревне. На его месте я прятался бы или в Украине, или в странах СНГ. В Европе ответственно относятся к поимке тех, кто в розыске».