В Ковеле на ходу загорелся тепловоз
18:11, 18 августа 2013Общество
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В Волынской области произошло возгорание тепловоза, следовавшего по маршруту Коростень-Львов.
Сегодня, в 00:20, на железнодорожной станции Ковель (Волынская область) произошло возгорание коллектора тяговой головки тепловоза, следовавшего по маршруту Коростень-Львов.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован за двадцать минут. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Огнем повреждены обшивка тепловоза и оконные отверстия.
В результате пожара никто не пострадал.
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Причина возгорания и размеры убытков устанавливаются.
На месте происшествия работает оперативная группа УГСЧС в Волынской области
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