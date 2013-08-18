В Ковеле на ходу загорелся тепловоз

Сегодня, в 00:20, на железнодорожной станции Ковель (Волынская область) произошло возгорание коллектора тяговой головки тепловоза, следовавшего по маршруту Коростень-Львов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован за двадцать минут. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Огнем повреждены обшивка тепловоза и оконные отверстия.

В результате пожара никто не пострадал.

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Причина возгорания и размеры убытков устанавливаются.

На месте происшествия работает оперативная группа УГСЧС в Волынской области