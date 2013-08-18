В Турции раскопали игрушки, которым 5 тысяч лет

В Турции обнаружили набор игровых фигурок возрастом 5 тысяч лет, передает Газета.ru со ссылкой на Al-Arabiya.

Набор игровых фигурок, вырезанных из камня, был найден турецкими археологами во время раскопок кургана Башур Хаюк, расположенного на востоке страны. Всего ими было найдено 49 фигурок, отличающихся формами и цветами. Так, среди них есть черные, белые, красные, зелёные и синие, пирамидальные и конусообразные.

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По мнению ученых, фигурки были созданы в период между 3100-2900 годами до нашей эры и использовались для древнего подобия настольной игры.