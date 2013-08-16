Украинские пограничники ничего не знают о побеге Мельника в Беларусь

Также украинские пограничники не имеют информации о том, что Мельник, по утверждению отдельных СМИ, ночью 9 августа якобы пересек украинско-белорусскую границу, сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы.

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”В настоящее время нет информации, которая подтверждала бы это. Сейчас пытаемся связаться с нашими белорусскими коллегами, чтобы подтвердить или опровергнуть это”, - отметили пограничники.

В свою очередь, в МВД Украины по этому поводу отметили, что идет проверка информации.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на него надели электронный браслет для отслеживания места пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Мельника с домашнего ареста на задержание.

13 августа на основании решения Печерского райсуда о разрешении на задержание Мельника он был объявлен в межгосударственный розыск, а 14 августа - в международный.