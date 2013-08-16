«Врадиевское изнасилование»: егеря тоже оставили под стражей

Центральный районный суд города Николаева принял решение продлить содержание под стражей егеря Сергея Рябиненко, подозреваемого в попытке убийства и грабеже 29-летней жительницы Врадиевки Ирины Крашковой, до 27 сентября.

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры в Николаевской области, таким образом, 15 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

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Ходатайство о содержании под стражей подано в связи с тем, что срок досудебного следствия по данному уголовному производству продлен до 27 сентября.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Центральный районный суд города Николаева продлил содержание под стражей подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства Крашковой капитана милиции Евгения Дрыжака и лейтенанта Дмитрия Полищука до 27 сентября.

27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Полищук и егерь Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.