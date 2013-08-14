В Николаеве ищут лже-милиционеров, выманивших у пенсионерок 17 тысяч

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, обе пенсионерки обратились в Ленинский райотдел милиции 13 августа.

"Обе женщины сообщили, что днем на стационарный телефон им позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником милиции. В первом случае псевдомилиционер сообщил 68-летней женщине, что ее сын совершил ДТП, потому находится в райотделе милиции, во втором - 58 летняя женщина услышала, что у сына найдены наркотики, но вопрос можно решить за деньги", - сообщает горуправление милиции.

Услышав данную информацию, женщины даже не проверили ее, не позвонили своим детям, а вместо этого перечислили мошенникам на указанные банковские счета 9 тыс. грн и 8 тыс. грн соответственно.

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По данным фактам правоохранители проводят проверку, принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данных преступлений.