Гражданам, на чье имя оформлен фиктивный кредит, советуют не паниковать

Такое мнение эксперты в комментариях УНИАН высказали на тему паспортизации валютообменных операций и фактов оформления фиктивных кредитов с персональными данными граждан.

Как прокомментировал УНИАН начальник управления макроэкономических исследований «Укрсоцбанка» Тантели Ратувухери, при установлении факта наличия фиктивного кредита на свое имя целесообразно безотлагательно обратиться в банк-кредитор. «Речь буквально идет о том, чтобы провести опознание, повторную идентификацию личности, очную ставку между заинтересованными лицами», - говорит банкир. Он также советует не предпринимать какие-либо опрометчивые шаги на основании предположений и непроверенных данных.

Советник практики разрешения споров международной юридической фирмы Integrites Анна Тищенко в комментарии УНИАН посоветовала гражданам «работать на опережение» проблемы. «Для совершения обменной операции можно предъявить любой другой документ, удостоверяющий личность, а не только паспорт. Например, водительские права, пенсионное удостоверение или студенческий билет», - поясняет юрист. По ее словам, предоставление копии другого документа, удостоверяющего личность, позволит покупателю валюты "спать спокойно".

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Голосеевском районе Киева была задержана группа в составе четырех человек (двое парней и две девушки), которые мошенническим путем получали кредиты в банках по поддельным документам. У задержанных было найдено около 15 паспортов с переклеенными фотографиями.

26 июля издание «Вести» написало, что в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в интернете.

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Госпредпринимательства 1 августа обратилась к Нацбанку с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют в соответствии с Инструкцией о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением правления НБУ от 12 декабря 2002 года № 502. По информации ведомства, в последнее время участились случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, чаще всего для оформления кредитов или регистрации фирм.

По словам заместителя главы Национального банка Украины Веры Рычаковской, разъяснения Нацбанка относительно паспортизации обмена валют в ответ на обращение Госпредпринимательства будут предоставлены в ближайшее время.

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