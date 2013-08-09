Адвокат: Следователи арестовали имущество Мельника

Об этом адвокат сообщил в комментарии УНИАН.

“Следователи обратились в суд по поводу ареста имущества Мельника. И суд вынес соответствующее решение от 31 июля этого года”, - сообщил адвокат.

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Между тем он отметил, что намерен обжаловать данное постановление суда, поскольку, по словам адвоката, оно было принято незаконно.

“Это имущество совместно приобретено с его (Мельника - УНИАН) женой, с которой он разведен. Кроме того, меня, как защитника, не известили о заседании суда. Фактически, это незаконно, и постановления были приняты с грубым нарушением закона”, - отметил адвокат.

Вместе с тем Мисюна не уточнил, какое именно имущество арестовали следователи, но допускает, что было арестовано все имущество Мельника.

“Постановлений было много, возможно, 15, а то и 30, я точно не знаю”, - сказал он.

Защитник также заметил, что на данный момент ему не удалось связаться с Мельником.

“Пока ничего не известно (где находится Мельник - УНИАН). Известно, что браслет дома. Но никто не видел, ушел ли он куда-то, или его кто-то вывозил. Возможно, он находится сейчас в больнице, поскольку во время последней встречи у него ухудшилось состояние здоровья”, - отметил Мисюна.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на него надели спецбраслет для отслеживания его местонахождения.

Сегодня утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения свободы с домашнего ареста удержанием под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.