Посол США осудил надругательство над флагом Украины

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте МИД, об этом Пайетт сказал во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Виктором Майко после вручения копии верительных грамот.

Посол подтвердил поддержку со стороны американского правительства евроинтеграционных стремлений Украины, в частности, подписание в ноябре этого года Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Майко поздравил Пайетта с назначением и пожелал ему успехов во время работы на новой должности. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и США, в частности, в политической и торгово-экономической сферах.

Отдельно была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества в энергетической отрасли.