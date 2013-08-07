Мощный ливень затопил Керчь (видео)
22:25, 07 августа 2013Общество
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От града водители прятали свои машины под деревьями, но там на них падали сломанные ураганом ветки.
Дождь и град накрыли крымский город Керчь. Стихия бушевала всего 20 минут, но за это время дождь затопил центральные улицы города и парализовал движение транспорта.
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Машины плыли дорогам, а люди переходили их вброд. "Мы проехали по улице, усеянной камнями и землей, смытой дождем с горы Митридат, сообщает ТСН.
В возникновении водяного катастрофы местные жители обвиняют коммунальщиков. Мол, они не чистят старых водостоков, поэтому они не справляются с большими потоками.
Напомним, неделю назад под воду ушел Луцк: мощный ливень затопил дороги, здания и туалеты.
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