Госпотребинспекция: Эпицентр и Эльдорадо торгуют контрафактом и контрабандой

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями «Эпицентр» и «Эльдорадо», а также предприятиями, осуществляющими торговлю через Интернет, запрета на продажу китайской бытовой электротехники Interline.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Госпотребинспекции Сергей Орехов сказал на брифинге.

«Несмотря на это (введение запрета - УНИАН), вышеуказанные торговые сети ("Эпицентр" и "Эльдорадо" - УНИАН) продолжают реализовывать запрещенную продукцию. Поэтому мной было направлено обращение и материалы генеральному прокурору Украины с целью наведения порядка на рынке и привлечения к ответственности виновных... Эти сети, «Эпицентр» и «Эльдорадо», грубо нарушили закон Украины, нарушили и предписание о запрете реализации этой продукции. Этой продукции реализуется на 50-70 миллионов гривень в месяц на территории Украины», - сказал Орехов.

Он отметил, что Госпотребинспекция провела проверку продажи техники Interline по всей территории Украины и несмотря на запрет, ее реализация продолжается в Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской, Черновицкой, Киевской областях.

Орехов отметил, что Госпотребинспекция установила, что продукция Interline является контрафактной.

«Это контрафактная и контрабандная продукция, которая подрывает нашего отечественного производителя... Качество продукции китайское, а продается потребителю по цене японской», - сказал Орехов.

Он отметил, что в основном в Украине под торговой маркой Interline реализуются более 200 моделей электробытовых приборов: вытяжки газовой поверхности, электродуховые шкафы, варочные поверхности.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей сообщила о введении запрета на реализацию в Украине китайской электробытовой техники торговой марки «Интерлайн», импортером которой для сетей «Эпицентра» и «Эльдорадо» является ООО «КП Эмир».

В Госпотребиспекции отмечают, что решение принято из-за того, что в результате проверки продукции «Интерлайн» в Киеве установлено, что она не соответствует законным требования по качеству продукции.