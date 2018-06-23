Одна женщина против целого села

Kathimerini (англоязычная греческая газета), 19.06.06

Незаконно вывезенная украинская женщина, понуждаемая к проституции, прошла двойное испытание, давая подробные свидетельства в суде о пережитом ею.

Сутенеры используют горные тропинки и разнообразные виды транспорта, чтобы доправить женщин на Запад из стран бывшего восточного блока, соблазняя их обещанием работы. Мечта о лучшей жизни обычно превращается в кошмар.

Женщина свидетельствовала в переполненном судебном зале на протяжении пяти часов. Все село было здесь, включая всех женщин. Свидетелями защиты были сельский священник, местный представитель правительства, журналист и строительный агент. Все они клялись в непогрешимой морали обвиняемых и их послушном нраве.

Но женщина-свидетель описала ужасные детали своего мученичества. Как обвиняемые привязали ее к батарее отопления, лишили еды и воды и насиловали, а все потому, что она попросила одного из клиентов помочь ей убежать.Конечно, клиент немедленно сообщил об этом сутенеру, своему односельчанину и приятелю. Она рассказала, как тот принуждал ее иметь секс с клиентами даже во время менструаций, как он бил ее, хотя никогда не повреждал лицо. Он постоянно угрожал ей, говоря: „Если ты попробуешь убежать, я скажу гангстерам убить твоего ребенка в Украине”. Он заявлял также, что имеет тесные отношения с полицией.

Когда председатель суда спросил ее, кто из собравшихся в зале суда был ее клиентами, почти каждый мужчина в зале поднял руку. Никто из них не был смущен тем фактом, что женщина уступала им под страхом угроз и побоев.

Даже священника спросили, не был ли он одним из ее клиентов. „Святые небеса, нет”, ответил он смущенно. Один из членов жюри спросил его: „Эти женщины были, мягко говоря, хостесами в баре. Это не тревожило вас?” Священник ответил: „Я блюду свою паству. Я не занимаюсь тем, что творится вне моей церкви”.

Женщина в данном случае является типичным примером. Имея 35 лет и трех детей, она решила оставить тяжелые экономические обстоятельства в своей стране и поехать в Грецию работать поваром, чтобы поддержать свою семью.

Ей помогла другая женщина, подруга семьи, также родом из Украины. Сначала она поехала в Болгарию, где жила у мужчины, которого не знала. Потом его коллега доправил ее в Грецию через пограничный пост, где не было охраны. Здесь ее встретил еще один мужчина, который привез ее в город Фессалоники. Там она ожидала несколько часов в доме еще одного незнакомого мужчины. Оттуда ее забрали в город, где, как она думала, будет работать поваром.

Когда она поняла, для какого вида работы она назначена, было слишком поздно убегать. Прибегая к насилию и угрожая причинить вред детям, сутенеры вынудили ее иметь секс с клиентами в их баре. Ей сказали, что купили ее у людей, которые перевезли ее в Грецию, за 3 000 евро и что она должна отработать эту сумму, чтобы получить свободу.

Каждый клиент платил 60 евро, из которых 45 шло „работодателям”, а 15 вроде бы оставались ей. Нечего и говорить, что денег она никогда не видела. На ночь ее закрывали в баре под охраной. Пока полиция не осуществила неожиданный рейд после того, как один из офицеров побывал в баре на разведке, притворившись клиентом.

Полиция доправила найденных в баре женщин в подразделение по борьбе с проституцией у Фессалониках, где им дали заполнить специальные анкеты. Вопросник, где были такие вопросы как „Насиловали ли вас?”, „Забрали ли ваш паспорт?”, дает ключи к пониманию того, есть ли лицо жертвой торговли людьми и сексуального насилия.

Ее забрали к прокурору, который затребовал заключение психиатра, что специализируется на проблемах женщин, которые испытали насилие и сексуальную эксплуатацию. Психиатр доложил, что эти уродливые явления имели место – и ей была предоставлена защита правоохранительных органов. На судебном заседании она была одна со своим адвокатом, ее единственным свидетелем был офицер полиции. В канун заседания адвокат в последний раз переспросил ее, определилась ли она окончательно относительно готовности пройти болезненный процесс публичного допроса. „Вы верите мне?” – спросила она адвоката. „Да”. „Тогда вперед!” Они выиграли в первый раз, но было еще и второе заседание.

Адвокат еще раз спросил ее, не хочет ли она вернуться в Украину и оставить это все позади.

„Я поеду, когда дело будет закончено, ответила она. – Я хочу выступить на стороне полисмена (который спас ее), женщины (которая была с ней) и прокурора (на первом заседании). И на вашей стороне, поскольку вы приложили все усилия”. „Мы можем проиграть” – сказала адвокат.

Этот адвокат, Елени Глегле, которая добровольно берется за подобные дела от имени греческого филиала Международной миграционной организации, рассказала эту историю корреспонденту Kathimerini. „Сельчане, местные представители правительства, все они знали, в каких условиях она живет, - сказала Глегле. – Ни один из них не спросил себя, или она была понуждаема, или действительно по собственной воле живет такой жизнью, поскольку все они – на стороне своих односельчан. Многие из тех, кто находится сейчас в суде, были ее клиентами. Она боролась со всей общиной, которая насиловала ее снова и снова, без сожаления, колебания, сомнений и упреков совести”.

Сначала свидетели говорили, что женщина не работала проституткой, а была просто хостесой в баре. Потом, когда были сделаны достаточные свидетельства, они говорили, что она работала добровольно в качестве проститутки. Даже женщины – жительницы поселка говорили именно так. Одна из женщин родом из бывшего СССР, которая имеет кафе в этом районе и продает косметику женщинам в баре, сказала, что женщина имела полную свободу передвижения.

Официально сутенер является владельцем бара. Но расследование с помощью представителей ЕС довело, что он также построил гостиницу на втором этаже, где принуждал женщин заниматься проституцией. Его жена и шестилетний ребенок живут в том же доме. Это был семейный бизнес. Третьим соучастником была сестра жены, которая раздавала презервативы клиентам и собирала деньги.

Владелец бара был обвинен в сексуальной эксплуатации и осужден на12 с половиной лет заключения. Два соучастника тоже осуждены. Из четырех членов жюри двое голосовали против такого решения. Через три месяца сутенер был отпущен под залог 27 тысяч евро.

Три месяца назад он опять был осужден за сексуальную эксплуатацию. Теперь он опять на свободе. Он подал апелляцию на решение суда и нанял известного адвоката из Афин.

Мария Делитанасси

С английского перевел Николай Писарчук