Министр рассказал, сколько газа Украина планирует купить у России в августе

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена в августе текущего года закупить у российского газового монополиста компании «Газпром» порядка 2-2,5 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабинета министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«По плану 2-2,5 миллиарда кубометров», - сказал он.

Ставицкий также отметил, что весь закупленный газ будет закачан в подземные хранилища.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

По состоянию на 17 июля, в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.