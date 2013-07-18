Украина подтверждает прогноз закачки газа в подземные хранилища

Однако не исключает увеличение объема, если его обеспечит «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Как я и говорил, мы идем к показателям на отопительный сезон в районе 14 миллиардов кубометров газа», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что Украина не будет возражать, если Газпром обеспечит увеличение объемов газа до 19-20 миллиардов кубометров.

«Если они пожелают увеличить, то мы будем не против», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, по информации «Нафтогаза», на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ранее заявил, что 14 млрд кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.