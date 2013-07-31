СМИ: Племянника экс-ректора Мельника также задержали за взятку

Следственным отделом прокуратуры проводится расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя начальника Соломенского райотдела Государственной налоговой инспекции в городе Киеве по факту мошеннического получения 30 тыс. долларов путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, следствием установлено, что обвиняемый требовал и получил от бизнесмена деньги за решение вопроса о непроведении проверок на его предприятии. Злоумышленник, пользуясь доверием потерпевшего, ввел его в заблуждение, поскольку решение этого вопроса не входило в круг полномочий должностного лица.

Налоговик был разоблачен на рабочем месте при получении денег.

По окончании следствия прокуратура направила уголовное дело в Соломенский райсуд для рассмотрения по сути. В июне текущего года местный суд принял решение о направлении материалов дела для проведения дополнительного расследования.

По теме: Яценюк видит в скандале с Мельником попытку отправить Азарова в отставку

Сведения о совершении бывшим заместителем руководителя Соломенского райотдела ГНИ уголовного правонарушения 13 июня 2013 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением со стороны работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время продолжается выполнение указаний суда о проведении дополнительной экспертизы и допроса свидетелей.

Бывшему налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как известно, газета КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на свои источники ранее сообщала, что в Соломенском районном суде находится дело в отношении племянника задержанного на взятке экс-ректора Налоговой академии Петра Мельника Александра, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника отдела налоговой милиции Соломенского района Киева.