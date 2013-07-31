Подозреваемый бизнесмен сиганул из окна райотдела милиции

В Октябрьском райотделе милиции Днепропетровска 30 июля в 22.30 с третьего этажа выбросился подозреваемый.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Богдан Слипец.

По его словам, 35-летнего предпринимателя 30 июля приблизительно в 18 часов задержали работники милиции в рамках уголовного производства по статье “мошенничество”.

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Адвокат уточнил, что его подзащитному инкриминируют неуплату одной из фирм средств за поставленный товар.

Слипец также заявил, что, по его мнению, мужчину задержали незаконно. Кроме того, адвокат не присутствовал во время пребывания предпринимателя в Октябрьском райотделе милиции, что, по словам Слипца, тоже незаконно.

Адвокат сообщил, что его подзащитный выбросился с третьего этажа в связи с психологическим давлением, которое на него оказывали в райотделе. В настоящее время потерпевший с многочисленными переломами находится в стационаре Днепропетровской областной больницы имени Мечникова. Он находится в сознании.

Адвокат также заявил, что его не пускают в больницу к подзащитному, “возле палаты дежурит милиционер”.

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов подтвердил корреспонденту УНИАН факт инцидента.

По словам Щербатова, подозреваемый 30 июля был доставлен в Октябрьский райотдел милиции.

“Приблизительно в 23 часа подозреваемого вели по коридору райотдела, где было открыто окно. Неожиданно мужчина бросился к окну и выпрыгнул из него”, - отметил начальник отдела.

Он также сообщил, что проверку по поводу этого происшествия проводит прокуратура.