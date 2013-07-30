Украина хочет встрять в спор Японии и России по утилизационному сбору

Украина в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) намерена присоединиться к консультациям между Японией и Российской Федерацией по вопросу действия в России утилизационного сбора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Ранее Украина уже присоединилась к консультациям стран Евросоюза по этому вопросу.

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«29 июля Украина, согласно процедуре, направила соответствующий запрос о присоединении в качестве третьей стороны в аналогичных консультациях между Японией и Российской Федерацией», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля Украина заявила о присоединении к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.