В Коростышеве из-за ужасной дороги к людям не хочет ехать «скорая»

На местной дороге - ямы в метр глубиной. Из-за такого состояния дороги к людям не хочет ехать ни "скорая", ни такси. На обочине, где ямы заканчиваются, начинаются горы гранита. Их насыпали из местного гранитообрабатывающего предприятия, сообщает ТСН.

В городском совете признают, что дорога ужасная, а улица - аварийная. Ремонт запланировали, но оплатить его некому.

Жители аварийной улицы заявили, что если в ближайшие дни не забросают ямы, дорогу перекроют. По их словам, по ней все равно ни ездить, ни ходить невозможно.