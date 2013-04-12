В Коростышеве из-за ужасной дороги к людям не хочет ехать «скорая»
08:59, 12 апреля 2013Общество
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Заложниками плохой дороги стали жители города Коростышева Житомирской области.
Люди угрожают перекрыть улицу / Кадр : ТСН
На местной дороге - ямы в метр глубиной. Из-за такого состояния дороги к людям не хочет ехать ни "скорая", ни такси. На обочине, где ямы заканчиваются, начинаются горы гранита. Их насыпали из местного гранитообрабатывающего предприятия, сообщает ТСН.
В городском совете признают, что дорога ужасная, а улица - аварийная. Ремонт запланировали, но оплатить его некому.
Жители аварийной улицы заявили, что если в ближайшие дни не забросают ямы, дорогу перекроют. По их словам, по ней все равно ни ездить, ни ходить невозможно.
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