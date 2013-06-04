Расследование скандального ДТП с Константином Меладзе зашло в тупик

«Сейчас собраны все материалы и направлены экспертам для организации автотехнических экспертиз, — заявил Вестям Сергей Бурлаков, и. о. начальника пресс-службы МВД Украины. — Когда будут результаты — неизвестно. Пока не вручено уведомление о подозрении — сроки не исчисляются».

То есть Меладзе проходит по делу как свидетель. В МВД иронизируют по поводу вниманию прессы к Меладзе, мол, "чего вы к нему прицепились, пусть человек еще пару песен напишет".

Родня погибшей Пищало наотрез отказывается общаться с прессой и передает, что не считает виноватым композитора. Как ранее рассказывали соседи пострадавшей семьи, Меладзе взял на содержание детей погибшей женщины.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года на трассе Киев – Обухов продюсер сбил насмерть своим «Лексусом» 30-летнюю Анну Пищало.