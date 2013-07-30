На Львовщине стихия разрушила линии электропередач, повредила мосты и дороги

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 29 июля оперативная группа Сколевской райгосадминистрации во время выезда на территорию Росохачского и Завадковского сельских советов установлено, что в результате сильного дождя в ночь на 29 июля в селе Завадка подмыты опоры моста, подтоплен 1 жилой дом, хозяйственная постройка и приусадебный участок, а также полностью разрушена 1 опора линии электропередач напряжением 10 кВ и разрушены 11 пешеходных кладок через реку Завадка.

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В селе Росохач Сколевского района в результате ненастья подмыта бетонная опора автомобильного моста через реку Завадка и берег возле моста, в результате чего отсутствует сообщение с четырьмя частными хозяйствами. Также в результате ненастья размыт берег реки протяжностью 8 метров возле автодороги местного значения, кроме того повреждено около 60 м дорожного полотна автодороги местного значения, подтоплена 1 хозяйственная постройка и приусадебный участок. Разрушена 1 опора линии электропередач напряжением 10 кВ, 5 пешеходных кладок через реку Завадка, сильными порывами ветра сорван шифер с хозяйственных построек.

В пострадавших населенных пунктах работают депутатские комиссии по обследованию и определению размере нанесенного ущерба. Последствия ненастья Сколевская райгосадминистрация ликвидирует за счет местных ресурсов.