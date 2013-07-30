Милиция обещает вернуть охотничье оружие под тотальный контроль

Как сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в течение дня сотрудники милиции установили и задержали по месту жительства подозреваемого, который рано утром в воскресенье нанес огнестрельное ранение 28-летнему посетителю бара «Камыш».

Следственно-оперативная группа установила, что между потерпевшим, отдыхавшим с другом, и еще одним посетителем заведения возник конфликт, переросший в драку. Задержанный применил охотничий нарезной карабин «Форт 202», из которого ранил одного из своих обидчиков.

«Из объяснений самого стрелка, 76-летнего одессита, ранее судимого за хулиганство, оружие, принадлежит его брату. Взял он его без разрешения. Совершив выстрел в землю, пуля срикошетила и вызвала телесные повреждения ноги одному из участников конфликта», - цитирует отдел начальника ГУ МВД Сергея Резникова.

«Учитывая последние события, я распорядился о создании специальной группы, которая тотально проверит всех владельцев охотничьего оружия на предмет законности его хранения и использования. К местам массового пребывания отдыхающих максимально ориентируются наряды, готовые в любой момент отреагировать на изменения в оперативной обстановке», - сказал Резников.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

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Как сообщал УНИАН, также в Одессе в ночь на 28 июля неизвестный на Адмиральском проспекте ранил двух человек из пистолета. ЧП произошло в результате конфликта между двумя компаниями. Сейчас устанавливаются личности преступников. Потерпевшие госпитализированы: у одного – ранение ноги и плеча, другому пули попали в туловище.

По факту случившегося начато уголовное производство по ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).