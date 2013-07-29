Украинские школьники взяли 5 медалей на Международной олимпиаде по математике

На 54-й Международной олимпиаде по математики в г. Санта-Март (Республика Колумбия) украинская команда заняла 16-е место среди команд других стран-участниц, завоевали золотую, три серебряных и одну бронзовую медали и почетную грамоту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, олимпиада проходила 18-29 июля 2013 года, за награды соревновались 596 участников из 97 страны мира.

Золотую медаль завоевал ученик 10-го класса Харьковского физико-математического лицея № 27 Вадим Калашников.

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Три серебряных медали: ученик 11-го класса лицея № 208 Днепровского района г. Киева Даниил Хилько, ученик 10-го класса Русановского лицея (Киев) Евгений Диомидов и ученик 11-го класса лицея № 208 Днепровского района г. Киева Никита Щеглов.

Бронзовая награда досталась Андрею Рязанову – ученику 11-го класса Киево-Печерского лицея № 171 «Лидер».

Ученица 11-го класса Луцкого учебно-воспитательного комплекса № 26 Екатерина Матвиив награждена почетной грамотой Международной олимпиады по математике.

Научный руководитель команды – профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор физико-математических наук Богдан Рублев, руководитель команды – начальник отдела по работе с одаренной молодежью и проведению массовых мероприятий отделения содержания внешкольного образования и воспитательной работы Института инновационных технологий и содержания образования Лилия Гунько.