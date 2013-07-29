СМИ: В Харькове за аварию на остановке арестовали не того водителя (видео)

В ДТП погибли две женщины, но сбил их не арестованный, а другой водитель, который сейчас на свободе, сообщает ТСН со слов родственников обвиняемого.

Напомним, авария произошла на перекрестке, когда одна машина сворачивала влево, а вторая ехала прямо. Водитель именно последней машины в итоге и сбил людей на остановке троллейбуса, но правоохранители арестовали водителя первого авто.

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"На зеленый свет, естественно, уже убедился, в том, что машины остановились встречные, потому что стояли несколько машин на светофоре. Уже начал продолжать поворот и выскочила машина черная, Черато, и вот боковой удар", - объяснил в свою очередь арестованный Денис Юрченко.

Его родственники утверждают, что из настоящего виновника ДТП правоохранители не взяли даже подписки о невыезде.

Поскольку данных о наличии видеозаписи события не существует, единственное, что пока точно известно, это то, что в этом направлении перекрестка светофоры работают синхронно, то есть когда загорелся красный сигнал - он горел для обоих водителей.

По мнению эксперта - преподавателя автошколы, выяснить кто виноват, можно только после тщательного анализа видеозаписи столкновения.

"В данном случае кто-то из водителей явно нарушил. Но нарушения на перекрестках подобного типа бывают часто. Чтобы определить, кто здесь прав, кто виноват, нужно всего лишь определить, кто на какой сигнал совершал маневр", - отметил преподаватель автошколы.

Однако правоохранители не говорят, существует видеозапись аварии. По их предварительным данным, в аварии имеется вина обоих водителей.

"У нас есть основания полагать, что данная дорожно-транспортное происшествие совершено по обоюдной вине обоих лиц. Если вина у нас второго лица и обоюдная вина будет доказана, то по отношению к данному лицу будет также направлено представление в суд об избрании ему меры пресечения содержание под стражей", - заверил заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун.