Милиция подтвердила участие зампрокурора Сум в драке в ночном клубе (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник управления МВД Украины в Сумской области Виктор Козицкий.

По его словам, сообщение об инциденте поступило на линию 102, и сотрудники милиции выехали на место.

«Когда разобрались, что это был «не человек, похожий на», а действительно заместитель прокурора города, мы передали все материалы в прокуратуру, поскольку мы по ним проводить проверку не можем», - рассказал Козицкий.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Батькивщины" Олег Медуница разместил на своей странице в Facebook депутатское обращение к генеральному прокурору Виктору Пшонке, в котором он просил проверить информацию о хулиганских действиях человека, похожего на заместителя прокурора г. Сумы Дмитрия Кошелева.

В соответствии с депутатским запросом, 24 мая человек, похожий на Кошелева Д.К., находясь в ночное время в ночном клубе "Монти" (г. Сумы), конфликтовал с барменом, нанес ему телесные повреждения и повредил имущество заведения. Также сообщалось, что мужчина, похожий на Кошелева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался, бросил стакан в бармена, пытался ударить его головой и бутылкой с водкой.

Кроме того, по словам народного депутата, 6 июля тот же человек, находясь в том же клубе, заказал диджею песню "День Победы". После того как последний выполнил данный заказ трижды подряд и отказался выполнять дальше, мужчина достал пистолет и начал угрожать, написал в обращении парламентарий, добавив, что в этот момент в заведении находились около 40 человек.

Видео инцидента было распространено в сети YouTube. По данному факту была назначена служебная проверка. Ее официальные результаты пока не обнародованы. В то же время прокурор Сумской области Руслан Билоконь приказом от 22 июля освободил Дениса Кошелева от должности заместителя прокурора г. Сумы из органов прокуратуры Сумской области. При этом о причинах увольнения в приказе ничего не сказано.