Зампрокурора, который якобы бросал стаканы в бармена, уволили

Прокурор Сумской области Руслан Белоконь освободил от занимаемой должности заместителя прокурора Сум Дениса Кошелева, который якобы устроил дебош в ночном клубе.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора области Алексей Деревянко, приказ об увольнении был подписан в понедельник, 22 июля.

По его словам, Кошелев до вчерашнего дня находился в отпуске, однако сразу после выхода на работу был уволен.

«Уволить младшего советника юстиции Кошелева Дениса с должности заместителя прокурора г. Сумы и из органов прокуратуры этой же области», - процитировал Деревянко приказ, отметив, что о причинах увольнения в тексте ничего не говорится.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от "Батькивщины" Олег Медуница разместил на своей странице в Facebook депутатское обращение к генеральному прокурору Виктору Пшонке, в котором просил проверить информацию о хулиганских действиях человека, похожего на заместителя прокурора г. Сумы Дениса Кошелева.

"Работники милиции установили, что 24 мая человек, похожий на Кошелева Д.К., находясь в ночное время в ночном клубе "Монти" (г. Сумы), вступил в конфликт с барменом, в ходе которого нанес бармену телесные повреждения и повредил имущество заведения. Так, по имеющейся у меня информации, этот человек находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих", - говорится в депутатском запросе Медуницы.

Также сообщалось, что мужчина, похожий на Кошелева, бросал стакан в бармена, пытался ударить его головой, а также бутылкой с водкой.

Кроме того, по словам Медуницы, 6 июля тот же человек, находясь в том же клубе, заказал диджею песню "День Победы". После того как последний исполнил заказ 3 раза подряд и отказался исполнять далее, мужчина достал из-за спины пистолет и стал угрожать, написал в обращении парламентарий, отметив, что в этот момент в заведении находилось около 40 человек.

Видео инцидента было распространено в сети YouTube, а вся история получила широкий общественный резонанс. По данному факту была назначена служебная проверка, которую проводили сотрудники внутренней безопасности прокуратуры Сумской области совместно с представителем внутренней безопасности Генпрокуратуры. Официальные результаты этой проверки пока не обнародованы.