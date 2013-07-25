Янукович обязал владельцев СМИ раскрыть их акционеров

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом внесен ряд изменений в законы «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «Об информационных агентствах», «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» и «О телевидении и радиовещании».

Изменения предусматривают введение обязательного указания в заявлении о государственной регистрации печатного СМИ данных о юридическом или физическом лице, которое осуществляет контроль за основателем (соучредителями), владельцем (совладельцами) печатного СМИ, а также о юридическом лице, за которым основатель, владелец (совладелец) осуществляет соответствующий контроль. При этом под осуществлением контроля признается непосредственное или через связанных лиц владение долями (паями, акциями), что обеспечивает достижение 50 и больше процентов голосов в высшем органе юридического лица, которое является учредителем (соучредителем) печатного СМИ.

Закон вводит как одно из оснований отказа в государственной регистрации печатного СМИ нарушение основателем (соучредителями) требований статьи 10 Закона «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» (о недопущении монополизации печатных СМИ).

Закон предусматривает обязательное указание в каждом выпуске печатного СМИ фамилии и инициалов лица, ответственного за выпуск соответствующего номера издания, рядом со следующими выходными данными: название издания, информация об учредителе (соучредителях), фамилия и инициалы редактора, порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, индекс издания, распространяемого по подписке, тираж, цена или отметка «Бесплатно», адрес редакции, издатель, типография, серия, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, издатель.

Что касается информационных агентств, то закон предусматривает введение обязательного размещения информации об учредителе (соучредителях) и владельце (совладельцах) информационных агентств в каждом выпуске продукции таких агентств.

Закон вносит изменения в законы о печатных СМИ и о телевидении и радиовещании, согласно которым в случае если одним из соучредителей (совладельцев) печатного СМИ или телерадиоорганизации являются физические лица, связанными с ней лицами считаются также члены ее семьи (муж, жена, дети и родители, мачеха и отчим, родные братья, сестры и их дети, мужья (жены), совместно с которыми она контролирует соответствующие СМИ.

Закон вводит запрещение на создание и деятельность телерадиоорганизации, учредителем (соучредителем), владельцем (совладельцем) которой является нерезидент (нерезиденты), зарегистрированные в одной из оффшорных зон, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины.

В заявлении о выдаче (продолжении) лицензии на вещание, которое подается в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, вводится обязательное указание сведений о связанных лицах и акционерах, которые на момент подачи соответствующего заявления владеют пакетами акций более чем по 5%.

Основаниями отказа в выдаче лицензии на вещание на внеконкурсной основе является отсутствие в заявлении сведений, в частности, об учредителе (соучредителях), владельце, (совладельцах), связанных лицах, виде вещания, предполагаемой территории распространения программ, характеристиках канала вещания, местонахождении и мощности передатчика, периодичности, времени, объемах и сетке вещания, количестве домохозяйств на предполагаемой территории распространения программ.

Осуществление надзора за соблюдением телерадиоорганизациями требований законодательства о составе учредителей (владельцев) возложено на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.