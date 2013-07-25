Захарченко поручил милиционерам сотрудничать с «Дорожным контролем»

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко дал поручение подчиненным наладить сотрудничество с общественной организацией «Дорожный контроль». Кроме того, уголовные производства по фактам нападений на членов этой организации будут находиться на контроле руководства МВД.

Об этом сообщает управление связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, в МВД принято решение наладить тесное сотрудничество с общественными организациями относительно общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел. Особенно, что касается предоставления гражданам услуг по линии Государственной автомобильной инспекции и совершенствования безопасности дорожного движения.

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Захарченко поручил своим подчиненным провести рабочую встречу с представителями организации «Дорожный контроль», во время которой обсудить разработку Меморандума о сотрудничестве. В настоящем совместном документе планируется определить взаимные права и обязанности сторон относительно осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.

Наряду с этим министром принято решение, что уголовные производства по фактам нападений на активистов «Дорожного контроля» будут находиться на контроле руководства МВД, отмечает УСО.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Донецке двое неизвестных избили журналиста всеукраинской правовой газеты «Дорожный контроль» Олега Богданова.

23 июля «Дорожный контроль» заявил, что в Донецкой области работает банда, которая получила задание от МВД бить активистов «Дорожного контроля».

По данным издания, 21 июля, около 11-ти вечера, через три часа после жестокого избиения журналиста "Дорожного контроля" Олега Богданова в Донецке, был избит еще один активист "ДК" - Добрицын Федор Евгеньевич. Нападение произошло в Мариуполе. По словам Федора, ему позвонили в дверь его квартиры, а когда он открыл - увидел двух "спортсменов". Прежде чем закрыть двери, активист "ДК" получил несколько ударов по телу и в голову.

"Все эти события я связываю с недавним конфликтом с работниками «Беркута». С ГАИшным беззаконием мы боремся давно, но такого не было. Как только мы зацепили «Беркут», началось беззаконие, угрозы... ну и вот результат", - рассказывает Федор.

По информации «ДК», после нападения Богданов и Добрицын рассказали друг другу о нападениях. Судя по описанию - "работали" одни и те же люди. Сначала они избили Олега, а через три часа приехали в Мариуполь и избили Федора. Суть в том, что Богданов и Добрицын принимали участие в недавнем рейде "Дорожного контроля", в ходе которого зафиксировали нарушение закона со стороны работников «Беркута» и написали заявления, где оставили свои адреса.